Kaloritenappus ja sport üheskoos võivad luid põrmustada

Kiireks rasvalangetuseks ja tippvormi saamiseks teevad paljud hullumiseni palju trenni ja piiravad oma kaloritarbimist väga rangelt. Hiljutine uuring hiirtega aga näitas, et sedalaadi elustiilil võivad olla negatiivsed tagajärjed — nimelt on luude tervis tugevasti ohustatud.

Kahjulik luuüdirasv

Sellisele tulemusele jõuti uuringus, mis tegeles niinimetatud luuüdirasvaga ja mis avaldati hiljuti erialaajakirjas Journal of Bone and Mineral Research, kirjutab Fit For Fun.

Milline ülesanne täpselt on sedalaadi rasval, ei ole teadlased suutnud veel seni kindlaks määrata, kuid oletatakse, et see on imetajate luudele kahjulik.

Nii viitavad madalad luuüdirasva näidud heale luudetervisele. Kui aga ülemäärase kaloritarbimise tagajärjeks on juba keha rasvumus, siis see näit tõuseb ja selle all kannatab ka luutihedus.

Kaloripiirangute mõju

Antud uuringus tahtsid teadlased välja selgitada, mis täpselt juhtub luuüdirasva ja luude tervisega, kui vähendada kaloritarbimist.

Selleks jaotasid nad hiired kahte gruppi. Üks grupp sai normaalset toitu, teine aga madala süsivesikusisaldusega toitu, millel oli 30protsendiline kaloridefitsiit. Vajalike toitainete omastamiseks anti hiirtele lisaks essentsiaalseid mineraale ja vitamiine.

Siis jaotati loomad veelkord gruppidesse: aktiivsesse ja inaktiivsesse gruppi. Hiiri jälgiti kuus nädalat.

Vaatamata kaloridefitsiidile suurem luuüdirasv

Tulemused näitasid, et kalorivaeguses hiired kaotasid küll kehakaalu, ent samal ajal tõusid märgatavalt nende luuüdirasva näidud. Lisaks langes nende luumass.

Teadlased järeldasid sellega, et luukadu on põhjustatud ainuüksi kalorite vähendamisest — toitainepuuduse sai tänu vitamiinide ja mineraalainete tarbimisele välistada.

Üllatav: vähendatud kaloritarbimisega grupis, kus tehti lisaks ka sporti, vähenes küll luuüdirasva näit, kuid siiski ka luude kogumass ja kvaliteet.

Naistele on see tähtis

«Tulemused üllatasid meid,» ütles pressiteates uuringu autor ja North Carolina ülikooli meditsiiniprofessor dr Maya Styner.

«Varasemad uuringud näitasid, et liikumine koos tavapärase või kaloririkka toitumisega on luutervishoiule hea. Nüüd saame aga teada, et kui sport ühendada kalorinappusega, siis ei tee see luid mitte tugevamaks, vaid hapramaks.»

Dr Styner ütleb, et uued tulemused peaksid eriti olulised olema naistele, kuna luude tervis halveneb kasvava vanuse ja östrogeenitaseme langusega nagunii.