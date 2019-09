Tõelised põhjused, miks sa ei ole veel armastust leidnud

Oluline on aru saada, et vallaline olemine ei ole needus ja suhtesse minemine ei ole lahendus kõigile su probleemidele. Kui oled aga pikalt kaaslast otsinud ja ei saa ikkagi aru, miks ei ole veel armastust leidnud, võib põhjus olla üks järgnevatest.

1. Sa vajad meest, mitte ei taha teda

Suhte ihkamine ei ole sama, mis mehe vajamine. Mehe vajamine on mõtteseisund, mis tähenedab, et sa ei ole endaga lõpuni rahul, sa tunned emotsionaalset tühjust ja proovid seda suhte abiga kompenseerida. Pea meeles, et mehed ei karda tegelikult pühendumist. Vastupidi, nad pühenduvad heameelega naisele, kes neid hindab, aga nad põgenevad naiste eest, kes vajavad neid enda sees oleva tühjuse täitmiseks. Mees tahab tunda ennast väljavalituna naise poolt, kelle tähelepanu tuleb ära teenida. Ta ei taha olla asendusaine.

Mida teha? Tavaliselt on probleem madalas enesehinnangus ja enese mittepiisavas väärtustamises. Sa tunned, et sinu elust on justkui midagi puudu ja usud, et suhe saaks seda parandada. On oluline aru saada, et kui olid enne suhtesse minekut õnnetu, siis suhe seda ei paranda. Selle asemel, et endale vallalise staatuse pärast kaasa tunda, tegele iseendaga sõbraks saamisega. Tee tööd, et endaga paremini läbi saada ja pinguta välimuse nimel, et endaga rahul olla.

2. Sa oled liiga valiv

Suur osa vallalisi naisi kaldub ühest äärmusest teise: nad on meeleheitlikult valmis kõigega rinda pistma või siis on nende latt liiga kõrge ja nad ei rahuldu kellegi vähemaga kui oma unistuste mehega.

Meil on üha rohkem ebarealistlikke ootusi, milline ideaalne suhe peaks olema. Öeldakse, et armastus võidab kõik, aga tõde on see, et tervislikuks ja heaks suhteks ainuüksi armastusest ei piisa. Me tahame, et meil vaip jalge alt ära tõmmataks ja kui me ei tunne esimesel kohtingul peadpööritavat keemiat, kanname inimese maha põhjendusega «meie vahel polnud sädet».

Suhtumine «on parem olla üksinda kui leppida» põhjustab samuti probleeme, sest mõnikord kanname hea mehe maha lihtsalt sellepärast, et tal on mõned omadused, mis meie ideaalse kaaslase kirjeldusse ei kuulu. Mida kauem oled vallaline, seda rohkem võid sellise mõtteviisi omaks võtta, põhjendades, et oled liiga kaua oodanud, et nüüd leppida.

Ära saa valesti aru: on väga õige, et sul on standardid ja nägemus, millist meest ootad, aga sama oluline on paindlikkus ja avatud meel.

Mida teha? Tee nimekiri kolmest olulisest omadusest, mis peavad mehel olemas olema ja pane kirja ka kolm iseloomuomadust, mida sa kindlasti oma kaaslaselt ei oota. See nimekiri aitab sul suures plaanis perspektiivi hoida, kui potentsiaalse kaaslase välimust liigselt arvustama kukud.

3. Sa ei ole endaga piisavalt tööd teinud

Esimene oluline asi armastuse ligitõmbamise juures on armastuse kiirgamine. Samamoodi nagu elus üldse, on ka suhete puhul oluline meeles pidada, et sarnane tõmbab sarnast. See tähendab, et kui oled õnnelik ja saad endaga hästi läbi, tõmbad ka sarnaseid inimesi ligi. Kui sa ennast ei väärtusta, tõmbad ligi inimesi, kes sind hästi ei kohtle. Kui oled emotsionaalselt suletud, tõmbad ka ligi emotsionaalselt kinniseid tüüpe. Kui kardad suhtes haiget saada ja oled kindel, et sind jäetakse maha, võid juba alateadlikult kõik ära rikkuda.

Mida teha? Selleks, et õiget suhet ligi tõmmata, pead olema emotsionaalselt õiges kohas. Tee kindlaks, et tahad suhtesse minna õigetel põhjustel, mitte sellepärast, et ennast paremini tunda. Oluline on õppida õnnelik olema ilma suhteta.