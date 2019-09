Müüt või tõde: keha vormimiseks pead 30 minutit pärast trenni kindlasti valku tarbima

Üldiselt on meil valku väga vaja – selle abil parandatakse lihaseid ja toetatakse lihaste kasvamist. Kõige enam lõikad sa aga sellest protsessist kasu siis, kui sa tarbid valke ehk proteiine enne ja ka pärast treeningut.

See tähendab, et enne trenni võiksid sa süüa väikese snäki, kus on kolm makrotoitainet – valku, süsivesikut ja rasva. Pärast treeningut aga turguta keha nii süsivesikute kui ka valguga.

Hea rusikareegel on ka mitte süüa tund enne treeningut, kuid kui sa tead, et sul on raudne kõht, siis võid süüa ka natuke vahetumalt enne trenni.

Millal on aga pärast trenni lihaste mõttes kõige kasulikum süüa? Levib müüt, et sul on vaid väike 30minutiline aken pärast trenni, et keha valguga toita, mil see on kõige kasulikum. Selle on aga erinevad uuringud ümber lükanud - tegelikult pole täpne aeg, mil sa proteiini tarbid, oluline. Tähtis on see, et sa annaksid kehale toimimiseks vajaliku kütte.

Nii et kui sa pole pärast trenni näljane, siis oota, kuni sa nälga tunned ja söö siis. Ära stressa õige ajastuse pärast liiga palju, kuula oma keha, soovitab Eat This, Not That!.

Head trennieelsed palavalikud:

Banaan pähklivõiga

Kodujuust kreeka jogurtiga, lisatud marjad ja mandlid

Viil täisterarösti, millele määritud maapähklivõid

Köögiviljad hummusega

Juust puuviljaga

Head trennijärgsed söögivalikud: