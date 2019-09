Spikker: mida vastata, kui sinult küsitakse abiellumise kohta

Kui oled vallaline

Vallaline olla on vinge. Naudi seda aeg ja ära lase kellegi küsimusel enda heaolu tunnet rikkuda. Vasta lihtsalt: «Kui leian endale väärilise kaaslase.»

Kui oled suhtes, aga ei soovi abielluda

Perekond ja sõbrad võivad avaldada survet, et pikaajaliselt koos olnud paar juba altari ette läheks. Kui see ei ole teie soov, vasta nii: «Mina ja *sinu partneri nimi* oleme praegu väga õnnelikud ja me ei kiirusta abiellumisega. Kui aga soovid, võid meile sellegi poolest raha ja kingitusi saata.»

Kui olete kihlatud, kuid pole veel pulmaplaane paika pannud

Kuigi osad paarid hakkavad kohe pärast kihlumist pulmadeks plaane tegema, on normaalne ka sellega pisut oodata ja nautida kihlust, kirjutab EliteDaily. Vasta nii: «See on armas, et sa meie pärast rõõmus oled. Anname kindlasti teada, kui planeerimisega alustame.»

Kui kuupäev on paigas, aga küsija pole kutsutud