Oktoobris on oodata olulisi muudatusi ning üllatusi võib tulla sugulastelt ja sõpradelt. Globa kinnitab, et oktoobris on võimalik parandada märgatavalt oma elujärge ja selleks on olemas planeetide toetus, kuid pingutama peab siiski ka ise. Investeeringud ja vaev aga tasuvad end ära just järgmisel kuul.