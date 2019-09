Nõutu naine: abikaasale ei meeldi, kuidas ma riides käin

«Minu abikaasa peab ennast moeteadlikuks inimeseks ja tal on alati minu riietuse kohta oma arvamus. Kui ma tõmban jalga paari teksaspükse, siis küsib ta minult «Kas need vähe eelmine hooaeg pole?» Kui ma kannan näiteks oma lemmikpluusi, siis küsib ta jällegi «Kas see natukene liiga avara lõikega ei ole?» Me tülitseme riiete pärast pidevalt ning alati lõppeb see ühtmoodi – ta ohkab ning ütleb «Okei, mida iganes». Mida ma saan teha, et ta lõpetakse sellise käitumise ja ma saaksin rahus kanda riideid, mida ma armastan?»

Sinu abikaasa käitumine on väljumas kontrolli alt, selles pole kahtlustki. Tema käitumise taga võib olla peidetud põhjus (me veel jõuame selleni), aga fakt on see: sa ei pea kellelegi selgitusi jagama, kuidas sa otsustad oma keha katta. Eriti veel oma partnerile, kes peaks sind oma sõnadega piltlikult öeldes üles tõstma, mitte aga pikali lööma. Mul on hea meel, et sa mõistad sellise käitumise hukka, ega kavatse ennast muuta.

Kuna tegemist on siiski inimesega, keda sa armastad ja kellega oled otsustanud oma elu veeta, siis jagan mõned nõuanded, kuidas asja parandada.

Esimene samm: ütle talle, mis tundeid tema kommentaarid sinus tekitavad

On oluline, et selgitaksid talle, kuidas antud kommentaarid sulle emotsionaalselt mõjuvad (selle asemel, et võidelda kõnealuse särgi või kinga pärast). Ma saan muidugi aru, et sa soovid oma valikut kaitsma hakata, kuid nii ei jõua sa probleemi tuumani. Sulle teeb haiget, et abikaasale ei meeldi sinu riietus, ta ei usalda sinu valikuid või üritab omada kontrolli sinu keha üle. Igal juhul ei ole selline käitumine märk armastusest ja toetusest.

Ole kindel, et väljendad oma tundeid selgelt. Sa võid öelda midagi sellist: «Kallis, see teeb mulle väga haiget, kui sa annad mõista, et minu valitud riietel on midagi viga» või «Tunnen ennast kontrollitavana, kui kommenteerid kõiki minu riideid. Jääb justkui mulje, et sa ei usalda mind või arvad, et otsin tähelepanu.» Las ta näeb, et sa mõtled oma öeldut tõsiselt. Ta peab mõistma, et tema kommentaarid tekitavad teie suhtesse mõrad. Ole vapper, kuid samal ajal haavatav.

Teine samm: küsi, kuidas sinu riietus teda mõjutab

Küsi seda hellalt, väljaspool tüli. Teisisõnu, ära jäta muljet, nagu tegemist oleks ründava lausega, stiilis «Jumal küll, miks see sind isegi kotib?» Selle asemel küsi selgelt ja otse «Mis sind nende pükste juures nii väga häirib? Ma tõesti tahan teada, mis sind niimoodi ärritab. Kas me võiksime sellest rääkida?»

Võib-olla ei ole tema käitumine tegelikult isegi riietega seotud ja probleem peitub hoopis milleski muus. Ehk tunneb ta end teie suhtes ebakindlalt ja üritab endale sellega mingisugust kindlustunnet anda. Võib-olla need kommentaarid on märk, et üks teist (või ka mõlemad) on viimasel ajal hakanud muutuma. Kas sa oled näiteks hakanud trenni tegema ja tunned ennast seetõttu enesekindlamana? Kui sinul läheb kõik imehästi, siis võib ta ennast ohustatuna tunda ning seetõttu üritab sind alateadlikult kontrollida ja enda lähedal hoida. Ta võib karta, et muidu sul kasvavad tiivad ja sa lendad minema.

Ja siis on veel muidugi võimalus, et tegemist on teist laadi ebakindlusega: ta näeb sind enda ja oma sotsiaalse seisundi peegeldusena. Kas sa ei sulandunud oma riietusega golfiklubis olevasse seltskonda? Kas ta muretses, et sa ei riietu piisavalt «lahedalt», et tema uute muusikutest sõpradega kohtuda? Kui sa lõpuks uurid temalt, miks ta sulle selliseid kommentaare pillub, siis on võimalus, et ta suudab ennast kõrvalt vaadata (ja mõista oma sõnade kaalu). Meenuta talle, et sina armastad teda sellisena nagu ta on.