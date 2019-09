Uus trend: abieluettepanekute organiseerija muudab su elumuutva küsimuse maagiaks

Suurbritannias tegutseb ettevõte The Proposers (tõlgituna Kosijad), mis korraldab tänaseks nädalas 6-10 abieluettepanekut, kirjutab TheGuardian. Kõige suurem eelarve, millega nad on ettepanekut planeerinud, on olnud 800 000 naela. Selle raames renditi kogu Disneyland, organiseeriti ilutulestik ja paar, mis sõitis läbi terve Pariisi. Seejärel viis eralennuk paarikese Kanadasse Niagara joale, kus mees lõpuks naisele oodatud küsimuse esitas.