Aitab pingetest! Nii ärkad hommikul ilma valudeta üles

Uni peaks olema puhkus. Ometi on ühtedel probleeme uinumisega ja teised jälle ei saa öösiti rahu. Isegi siis kui uinud kergesti, ei tähenda see veel, et puhkad ka hästi välja.

Ühel tõmbab õlg, teist painab selg või kael. Selmet hommikul heas tujus ja väljapuhanult ärgata, algab paljude jaoks päev valude ja pingetega. Selle vastu on aga ka mõned lihtsad lahendused, mida tasub juba täna õhtul proovida.

Kuklavalud

Kukal läheb eriti kergesti pingesse. See pole üksnes ebameeldiv, vaid võib tekitada ka peavalusid. Seepärast vajab pea öösiti head tuge. Väldi kõhul magamist, sest muidu on pea pidevalt külje peal ja see kurnab kaela väga tugevasti.

Kui sa magad selili, siis ei peaks liiga kõrgel padjal puhkama. Ideaaljuhul peaksid toetuma ka mõlemad käed padjale, nii et õlgades ei saaks ühtegi pinget tekkida. Kui sa magad külili, siis ei tohiks padi liiga kõrge olla. Rusikareegel on kõigi asendite puhul, et lülisammas peab lamades olema kuni peani sirge.

Õlavalud

Kui sa ärkad sageli õlavaevustega üles, siis ei peaks magama ei küljel ega ka mitte kõhuli, kuna mõlemad asendid koormavad õlgu ebaloomulikult tugevasti. Samuti ei peaks kätega oma pead toetama. Kõige parem oleks selili magada. Kui üks madal padi võiks toetada pead, siis teise padja võiks asetada kõhu ülaossa, et saaksid padja kaissu võtta. Nii ei teki pingeid õlgades ja puhkus on juba palju parem.

Seljavalud

Selg reageerib sageli valudega, kui selgroog ei saa öösel vajalikku tuge. Seetõttu ei lähe pehme madrats mingil juhul.

Kui sa magad selili, siis pane padi või lamedam rull põlvede alla, et lülisammast koormusest vabastada. Lame padi alaselja all võib samuti seljavaevusi leevendada.

Kui magad külili ja seljavalud annavad endast märku, võiks end kerra tõmmata nagu beebi emakõhus. Sellega kergendad alaseljavalusid. Kõhulimagajad saavad seljavalusid ennetada, kui panevad lameda padja puusade alla, nii et vaagen on kergelt tõstetud.

Jalakrambid

Mõnedel inimestel tõmbuvad just säärelihased öösel valusasti krampi. Kui see on juba pikka aega kestnud, siis pea arstiga nõu. Kui seda juhtub vaid üksikutel juhtudel, siis peaks piisama ka sellest, kui venitad ja lõdvestad oma lihaseid korrapäraselt. Jooga on siin väga kasulik, aga ka massaažid võivad seda seisundit ennetada.