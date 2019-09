5 märki, et sa peaksid endale uued sõbrad leidma

Mitte üksnes armusuhetes ei vannuta igavest truudust — ka sõpruse puhul eeldatakse, et see püsib lõputult. Ja tõepoolest, vaevalt on midagi ilusamat kui sõprus, mis on pidanud vastu aastate- või koguni aastakümnete pikkusele ajaproovile.

Siiski alati ei lähe kõik nii libedalt. Kui sa märkad teie suhtes järgmisi asju, siis on aeg kas sõpruse üle järele mõelda või see üldse lõpetada, kirjutab Freundin.

1. Teil ei ole enam üksteisele midagi öelda

Just siis, kui sõprus kestab juba aastaid, tekib oht, et teed liiguvad eri suunda. Sest see, kuidas kummagi sõbranna elu edasi läheb, millised on nende ettekujutused ja elueesmärgid, võib aja jooksul väga palju muutuda. Nii võib ette tulla, et ühel hetkel pole enam ühtegi ühist teemat, mis mõlemat huvitaks ühepalju. Nii polegi varsti enam midagi rääkida.

2. Su sõbranna ei mõista sind enam päriselt

Kui mõlema sõbranna eluplaanid nihkuvad üksteisest äärmiselt kaugele, siis ei mõisteta väga sageli enam teise muresid ja probleeme. See on ka loomulik, sest kuidas peakski lastetu sõbranna teadma, mis liigutab järelkasvuga sõbranna südant? Kui elatakse eri maailmades, on raske ka abi pakkuda ja teisest aru saada.

3. Te pole enam ühel lainel

Te olite vanasti kogu aeg ühel lainepikkusel ja teil oli kõige kohta sama arvamus, ning nüüd lähevad seisukohad üha enam lahku. Vanasti võisite samade asjade üle naerda – täna läheb sul aga otsmik pahameelest kipra, samal ajal kui teine kõlavalt naerab. Kunagi pidasite samu asju ilusaks – täna ei oska sa teise arvamusest enam midagi head loota.

4. Mälestused on paremad kui olevik

Kui sa vaatled oma sõprust, siis eelistad mõelda pigem minevikule. Sest mälestused ühistest elamustest ja ajast, kui teie vahele ei mahtunud ka kõige õhem paberileht, on palju ilusamad sellest, mis on praegu. On ilmselge, et teie sõprus elab veel nendest mälestustest ja mitte olevikust.

5. Te lähete riidu

Ehk on teil kontakti nagunii vähem. Kui te aga kohtute või helistate, siis oled tagantjärele pahane ja kahetsed seda ning su kõhutunne viitab ohule. On ilmne, et selle sõpruse nimel tuleb palju vaeva näha, aga tasu on oluliselt väiksem.

Niimoodi teed sa lõpu

Kõige tähtsam punkt on enam mitte kaua sellega oodata. Loomulikult ei taha ükski inimene pikaajalisest sõprusest kergekäeliselt loobuda. Siiski ei tuleks ka mitte mingil juhul nii kaua oodata, kuni pettumus ja pahameel on nii suureks kasvanud, et sa ei suuda enam teisiti, kui vaid suure vihaga sõprusele ots peale teha.

Kui sa olid siiani oma suhtes aus, siis oleks ju loomulik, et sa kõneleksidki oma tunnetest ka nüüd. Võib-olla leiate mõlemad viisi, kuidas seda sõprust veel päästa.

Samuti on mõeldav, ja sugugi mitte haruldane nähe, et mõlemad lasete sõprusel lihtsalt vaikselt omasoodu veereda: kontakt muutub järjest harvemaks, nii et mingil hetkel enam üksteisega ei räägita. Võib-olla ühendab teid veel sõprus Facebookis. Või te jälgite üksteist Instagramis või Twitteris, nii et teate teineteisest vähemalt midagigi.