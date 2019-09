Heidi Hanso krõbistas putukaid: ilgelt head, viivad keele alla!

«See tuleks endale selgeks teha, et putukate söömine on üks osa meie tulevikust, hiljemalt uue aasta alguseks on regulatsioonid selles suhtes vastu võetud,» sõnab putukasaaduste spetsialist Erlend Sild.

Miks on putukasaadused lubatud ainult viies Euroopa riigis ja kuidas need ussikesed ikka maitsevad? Mida põnevat putukasaadustest valmistada saab? Seda uurib reporter Heidi Hanso, kes ka ise putukaid igal kujul järele proovis - praetult, jahuna... «See oli tõeline elamus!» muljetab naine. «Putukad on toidus tulevik ja, mis peamine, need on ilgelt head! Putukad viivad keele alla!»