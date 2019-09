Käid väga paljudel kohtingutel? See võibki olla põhjus, miks oled endiselt vallaline

Kuna Bumble, Tinder, Happn ja mitmed teised kohtingurakendused on vaid nupulevajutuse kaugusel, siis võib ühel hetkel juhtuda, et potentsiaalseid partnereid on lausa keeruline kokku lugeda. Ekspertide sõnul ei pruugi lõputud võimalused kohtingumaailmas aga sugugi hea asi olla, sest meie aju suudab toime tulla vaid teatud arvu partneritega.