Eesti erinevad spetsialistid räägivad, mida 19. september tähendab. Nii kinnitas näiteks Tallinna Perekonnaseisuameti peaspetsialist Jekaterina Fedkina, et oodata on rohkelt paare, kes on selle kauni kuupäeva oma pulmapäevaks valinud. «19. septembril abiellub 27 paari – mõlemad toad on täis. See on neljapäeva kohta haruldane, kuigi tavaline reedeti ja laupäeviti.»