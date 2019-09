Duši-autopiloot: sinu käitumine duši all ütleb su iseloomu kohta nii mõndagi

Sellele, kes peseb duši all kõigepealt näo puhtaks, on staatuse ja välise mulje küsimused ülimalt tähtsad. Sa usud, et kõik oleneb esimesest muljest ega anna naljalt ka teistele teist võimalust.

Kui esimesena saavad puhtaks kõrvad, siis võib see tähendada, et sa oled eriti hea kuulaja.

Sa oled avatud igat liiki suhtlusele ja teabele. See, et sa nii palju tead, annab sulle ilmselt teatava üleolekutunde.

Juuksepesu on sageli oluline osa duši all käigust. Kui sa pesed kõigepealt juuksed, siis näitab see Gilda Carle'i sõnul, et tegu on kunstilise ja loomingulise inimesega.