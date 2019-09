Dagmar Lamp: väsinud vallalised Eesti naised

Me nõustusime temaga. Sest me kõik oleme väsinud. Tinder ja kohtingud on ju toredad, muidugi! Nii vahva on kohtuda uute inimestega. See tekitab elevust, kui sa mõtled, et paratamatult tuleb hetk, kui üks esimene kohting on see, millest saab su viimane esimene kohting (vähemalt mõneks ajaks). Sest millalgi see peab ju tulema, igaühe jaoks on kuskil keegi, kas pole?