Kuhu minna, mida teha? Sel nädalal saab nautida rahvakultuuri

Tartule annavad nägu tudengipäevad , mille raames toimub rohkem kui 100 spordi- või meelelahutusüritust. Lisaks leiab aset huvitav alternatiivkultuuri sündmus, noortele mõeldud Jaapani popkultuuri festival AniMatsuri . Ettekannete, võistluste, töötubade ja võitluskunsti demonstratsioonide tipuks on kostüümivõistlus, mille võitja sõidab Londonisse Euroopa võistlusele. Tallinna on vallutanud traditsiooniline Disainiöö , mis esitleb eri maade disainerite saavutusi ning integreerib kultuuri-, meelelahutus- ja kaubandusüritusi.

Rakveres lõpeb pühapäeval rahvustoitude pidu «Kamalammas». Kohalikud söögikohad on nädala jooksul pakkunud eri rahvustoitude menüüsid, laupäeval tuleb festival linnaväljakule. Koostöös Poola suursaatkonnaga tutvustatakse Maria Laidoneri retseptiraamatut. Üks otsitumaid üritusi Eesti ametlikust turismiveebist visitestonia.com on laupäeval toimuv Paunvere väljanäitus ja laat. Kaubeldakse kõigega, alates toidust ja taimedest käsitööni. Soovijad saavad Vooremaa vaateid nautida kopteriaknast ning avatud on kõik Eesti kultuuriloos olulised hooned: O. Lutsu kihelkonnakooli muuseum, Palamuse kirik, apteek ja vesiveski. Järvamaa väiketootjad on avanud ühiselt Järvamaa käsitöökojad ja kohvikud, sügislaata peetakse Lavassaares ja hoidistemessi Olustveres.