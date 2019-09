Uuring: ses vanuses kohtad sa oma suurt armastust

Kas sa oled juba kaua suhtes, värskelt lahus või ikka veel otsinguil? Teadlased esitasid «37-protsendi-reegli», mis peaks andma teada, millises vanuses on kõige suurem tõenäosus enda elu armastus leida.

37-protsendi-reegel

Teadlased koostasid matemaatikavalemite abil algoritmi, mis peaks aitama meil kergendada otsuste tegemist. Kas ma peaksid lennu broneerima nüüd või pigem ootama, kuni ta on äkki soodsam? Kas ma peaksin ostma kalli pildi praegu või ootama, kuni leian ilusama? Need küsimused annab üle kanda ka armastusele: kas ma peaksin temaga abielluma või pigem ootama, kuni leian kellegi, kes mulle veelgi paremini sobib? Ja siin astubki mängu 37-protsendi-reegel: kui me oleme kontrollinud üle 37 protsendi võimalikest variantidest, on parim aeg asi «lukku panna». Teadlaste sõnul langetame just siis kõige paremini mõistlikke otsusesid.

Parim vanus

Kui eeldada, et me tahame millalgi 18. kuni 40. eluaasta vahel abielluda, oleks teadlaste järgi ideaalne iga 26 aastat. Täpsemalt öeldes tuleks seda teha üsna peatselt pärast 26. sünnipäeva — see on vastavalt valemile 37 protsenti. Enne seda ei pruugi võib-olla «paremat» partnerit märgata, pärast aga on ekspertide sõnul võimalused meest kogu eluks leida väiksemad, kirjutab Freundin.

Seejuures on oluline rõhutada, et mitte 26aastaselt ei tule abielluda, vaid selles vanuses võiks otsingud lõpetada — eeldusel muidugi, et sul juba on partner, kellega sa oled õnnelik.