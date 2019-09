Need on enne trenni parimad snäkid

Esimene reegel peaks olema, et õige söök esmalt. Kui see ei õnnestu, siis leia snäkk, mis sisaldaks proteiini, süsivesikuid ja pisut rasvu. Paljud valivad enne trenni banaani, kuid banaan üksi pole kuigi hea valik. See paneb veresuhkru järsult tõusma ja sama järsult kukkuma, kirjutab EatThis. Need on head variandid: