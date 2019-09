«Pilvede all» põnevad pöörded: Sirjele sõbrannaks pressival Eval on sünge saladus

Kuigi Mammu ja Liisa taipavad kohe, et Evaga pole asjad päris õiged, arvab Sirje enesekindlalt, et temal on kõik kontrolli all. Pealegi on kõrvalt põnev vaadata, kuidas tiivaripsutajast Urmas tagasi kodulinna tuuakse ja selles asjas otsustab Sirje lõpuks Evale abiks olla. Isegi Kertu avastab, et võib emotsiooni ajel Siiriga käituda nii, nagu ta iial ei tahaks, et temaga käitutaks. Kuid kahetseda on ühel hetkel juba hilja.