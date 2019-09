Oled muutuste keerises? 10 enesearengut toetavat mõttetera tuntud naistelt

Eneseareng on midagi, mis toimub, kui õpime minevikus tehtud vigadest, kui investeerime aega iseendasse ja oma soovidesse. See on enese avastamise teekond. PureWow on kokku kogunud kümme tuntud naiste tsitaati, mis innustavad sind uue hooaja eel.

1. «Sinu vead ei defineeri sind. Sind defineerib see, mida sa pärast vigade tegemist ette võtad ja mida sa nendest hetkedest õpid.» - Jennifer Lopez, laulja, ettevõtja

2. «Küsimus on selles, kas sa sekkud maailma, mis sinu ümber on, või sa lased sel edasi pöörelda nii, nagu poleks sa kunagi saabunudki.» - Ann Patchett, kirjanik

3. «Muutus ei ole välgunool, miks pauguga saabub. See on sild, mida ehitatakse kivi kivi haaval, iga päev, higi, alandlikkuse ja eksimustega. See on raske ja aeglane töö, aga on põnev vaadata, kuidas see valmib.» - Sarah Hepola, kirjanik

4. «Kas miski saab olla kurvem kui lõpetamata töö? Jah, töö, mida kunagi ei alustatud.» - Christina Rossetti, poeet

5. «Kui sulle ei meeldi tee, millel kõnnid, hakka uut sillutama.» - Dolly Parton, laulja

6. «Ma usun, et üksi asi, mida olen tõeliselt inimese, kirjaniku, mõtleja ja tütrena otsinud, on vabadus. See on minu missioon. Vabaduse hõng, vabadus, mis ei kaasne ainult eneseteadlikkusega, vaid ka paljudest asjadest lahti laskmisega. Asjadest, mis meid alla suruvad.» - Jhumpa Lahiri, kirjanik

7. «Püüdle kannatlikkuse ja kire poole võrdsetes kogustes. Kannatlikkus üksinda ei aita templit ehitada ja kirg üksinda lõhub selle müürid.» - Maya Angelou, kirjanik

8. «Ma olen olnud kohutavalt hirmunud kogu oma elu, aga ma ei ole kunagi lasknud sellel ennast takistada tegemast asju, mida olen tahtnud.» - Georgia O'Keeffe, kunstnik

9. «Ma olen alati uskunud, et kui sa järgid on südant või kõhutunnet, kui sa tõesti lähed kaasa asjadega, mis on sulle head, ei saa sa kunagi kaotada, sest leppimine on kõige hullem tunne maailmas.» - Rihanna, laulja, meelelahutaja