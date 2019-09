Victoria Beckham võlub nende lihtsate ilunippidega end nooremaks

Kui alustada huultest, siis paneb see pealkiri Victoria Beckhami fänne vast kulmu kergitama, kuna erksate huulevärvidega naine just silma ei torka. Ei mingit kriiskavat punast ega muid julgeid toone, vaid ikka maised ja loomulikud varjundid. Küll aga armastab Beckham musisuu tegemiseks huulepulgaga veidi üle oma loomuliku huulekontuuri värvida.

Ka ülejäänud meigi puhul on britt pigem tagasihoidlik, mistõttu käib sellisest trendist nagu contouring ehk näokontuurimine laia kaarega mööda. Tema meelest on taoline jõujoonte näole pintseldamine täiesti ajast ja arust.

Paljud Hollywoodi staarid on Saksamaalt pärit ilutoodete fännid, kirjutab Bunte. See kehtib ka Victoria Beckhami kohta, kes kiidab Augustinus Baderi vananemisvastast näokreemi, milles on kasutatud spetsiaalset tüvirakutehnoloogiat, et nahavananemismärkide vastu toimida.