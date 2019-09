Mida sooviksid öelda oma eksile, kes murdis su südame? 11 naist avaldavad enda soovi

1. Soovin, et suudaksin lakata sind armastamast

«Soovin, et suudaksin lakata sind armastamast. Soovin, et suudaksin lõpetada sinust mõtlemise. Veel kuid hiljem ärkan üles ja mõtlen, et miks sind ei ole minu kõrval. Ma igatsen sind ja seda kes sa oled. Ma vihkan, et ma hoolin sinust nii palju, kuigi sina ilmselgelt minust mitte.» –Kate

2. Ma soovin, et sa poleks mulle nii pikalt lootust andnud

«Miks sa nõustusid olema minu partner, kui sa teadsid algusest peale, et sa ei ole suhteks valmis? See on väga valus, kui sa panustad emotsionaalselt, aga kuuled seejärel, et kaaslase arvates ei toiminud asi juba päris algusest peale. Mul on väga kahju, et sa ei suutnud minuga avameelne olla. Ma soovin, et sa poleks mind lihtsalt seetõttu enda küljes kinni hoidnud, et eneses selgusele jõuda.» –Nicole

3. Ma väärin sinust paremat

«Sinu käitumine meie suhte viimastel kuudel oli äärmiselt põlastusväärne. Mulle ei meeldinud inimene, kelleks sa olid muutunud. Jah, mul on endiselt väga valus, et see on läbi, aga tahan sind tänada, et minust lahku läksid. Sa tegid seda, milleks mul ei olnud julgust. Tegelikult ma tean, et väärin sinust kõvasti paremat.» –Sarah

4. Sa võlgned minu koerale vabanduse

«Sa võlgned minu koerale vabanduse, sest tema magas kümme kuud pesuruumis, kuigi tegelikult oleks just tema pidanud minuga voodit jagama.» –Khloe

5. Ma jään sind alati armastama

«Ma jään sind alati armastama. Me küll ei ole enam koos ja ma ei tahakski uuesti kokku minna, kuid sinus oli midagi sellist, mis tekitas minus soovi sinuga nii kaua koos olla. Seetõttu ei luba ma endal sinu kohta midagi halvasti öelda.» –Jane

6. Sa oled idioot

«Ma ütleks talle lihtsalt, et ta on idioot.» –Kelly

7. Ma oleks pidanud sind kuulama

«Ma oleks pidanud teda kuulama, kui ta ütles, et ma lihtsalt meeldin talle. Ta ütles mulle tegelikult otse näkku, et ta ei näe meil ühist tulevikku, kuid ma ei tahtnud seda kuulda.» –Mary

8. Ma raiskasin sinu peale kaks aastat

«Sa oled kõige mõttetum inimene, keda ma olen kunagi teadnud. Ma ei suuda uskuda, et ma raiskasin kaks aastat oma elust sinuga koos olemisele.» –Diana

9. Ma tean, et ma olin see teine tüdruk

«Ma ütleksin talle, et olen teadlik sellest, et ma olin see teine tüdruk. Ma küll kahtlustasin seda ka eelnevalt, kuid ma keeldusin seda uskumast. Ausalt, ma olen tänulik, et ta minuga asjad ära lõpetas. See pani mind mõistma, et olen tegelikult palju tugevam, kui arvata oskasin. Loodetavasti avastab ühel päeval see teine tüdruk enda kohta sama asja.» –Vanessa

10. Anna andeks, et ma selliseks muutusin

«Mul on kahju, et ma selliseks muutusin. Ma ei olnud iseenda parim versioon. Ma muutusin kurjaks ja kadedaks. Aitäh, et aitasid mul seda mõista ja inspireerisid mind taas iseennast leidma. Ma teen enda kallal endiselt tööd, kuid näen juba soovitud muutuseid.» –Allison

11. Ma olin pingutust väärt