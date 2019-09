Personaaltreeneri retsept: kanaburger, mis üllatab oma koostisosadega

Ka burgerit on võimalik teha nii, et see ei tee taljele liiga.

«Kui iga päev suures koguses peekonit süüa, siis ilmselt ühel päeval hakkaks see tunda andma. Oluline on erinevaid toiduaineid tasakaalus hoida. Näiteks selle burgeriretsepti juures on võtmekoostiseks just kanafilee, milles on rasva kõigest umbes 2%. Madala rasvasisaldusega täisväärtuslikud valgud tekitavad pikemaks ajaks täiskõhutunde ning aitavad hoida toidusedeli tervisesõbralikuna,» lisas Rikberg.