Vaata otse! «Roaldi retked»: Hollywoodi unistus

Saatejuht Roald Johannson kohtub oma autorisaates «Roaldi retked» kolme eestlasega, kes visalt, aga kindlalt, jahivad oma Sinilindu maailma filmitööstuse mekas. Johann Urb on seni kõige kaugemale jõudnud eestlasest näitleja Hollywoodis. Produktsiooni assistent Annamaria Sky töötab mainekas telestuudios CBS. Kristel Elling teeb suuri jõupingutusi, et murda näitlejana läbi kõige suurematele ekraanidele.

Los Angeles on tuntud kui unistuste täitumise, aga ka kui unistuste purunemise linn. Maailma meelelahutuskeskuses kohtub Roald Kristel Ellinguga, kes võttis endale kuus aastat tagasi suure sihi saada ülemaailmseks kuulsuseks. Kui kaugele on üks Tartu tüdruk oma unistusega jõudnud?

«Mu kallis ema võttis minu joaks laenu, et ma saaks siia kolida. Et ma saaks esimesed kolm kuud korteri üüri makstud ja auto ostetud, sest siin ilma autota ei saa,» meenutab Kristel tänulikult oma Hollywoodi algusaegu.

Kohalikus boheemlaste linnaosas kohtub Roald Johann Urbiga, kes on kõige tuntum eestlasest näitleja Hollywoodis. «Minu jaoks on see igal juhul müsteerium, kuidas Hollywoodis läbi lüüa,» ütleb Urb. Täna tegeleb Urb näitlemise kõrvalt ka musta auku langenud inimeste aitamisega.