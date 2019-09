Kui hakkad varakult jõulukaunistustega pihta, oled õnnelikum

Iga aasta üks ja sama — ja ikkagi on alati üllatav, kui kiiresti pühad kätte jõuavad. Peoni on aega veel ligi kolm kuud, ja ometi on poodides müügil esimesed jõulumaiustused ning meie hulgas ei puudu ka need, kes on juba esimesed jõuluvidinad üles pannud.

Tihtipeale muiatakse selliste kaasinimeste üle, kes ei malda end tulukeste ja jõuluehetega kuidagi vaos hoida, kuid psühholoogid leiavad, et selleks pole mingit alust, kuna just need inimesed, kes hakkavad varakult oma ümbrust jõuluseks kujundama, on sageli palju õnnelikumad.

Jõulud meenutavad lapsepõlve muretuid päevi

Mõttekäik on sealjuures üsna lihtne: pidulik valgustus ja ehted vallandavad paljudes inimestes positiivseid tundeid. Ja kes hakkab varem jõule tähistama, sellel püsivad need tunded kauem hinges, vahendab Stern.

Põhjused, miks jõulukaunistused teevad meid õnnelikuks, on psühholoogide sõnul erinevad. Nii näiteks toob psühhoanalüütik Steve Keown välja, et meie stressi- ja ängirohke maailm tekitab meis soovi end seostada asjadega, mis teeksid meid rõõmsaks, ja just jõulukaunistused kutsuvad esile tugevaid tundeid lapsepõlvest. Sageli annavad hea tunde mälestused kunagisest jõulupeosärast lapsena — kuid samahästi võib see olla ka tunne, et veel võib kogeda midagi, millest minevikus ehk ilma jäädi.

Tuledesäras majad mõjuvad sõbralikult ja sotsiaalselt

Teatud inimesed arendavad sellest lausa omamoodi spordi ja muundavad lisaks kodu jõulusele sisule ka majafassaadi uhkeks valguspaleeks. Võiks ju arvata, et see mõjub möödakäijatele väheke kummastavalt, kuid psühholoog Keown ütleb, et asi on vastupidi. Väljastpoolt paistavad need inimesed, kes elavad sellistes majades, ülejäänutele eriti sõbralike ja seltsivatena, isegi kui neid isiklikult ei tunta.