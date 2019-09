Uus kallim? 8 ohumärki, mida silmas pidada

Ohumärgid, mille suhtes tähelepanelik olla, on natuke keerukamad ning alguses võid sa neid pidada lihtsalt veidrateks iseloomujoonteks.

Psühholoog Madeleine Mason Roantree defineerib ohumärki kui mingit partneri tegevust, mis viitab sellele, et tal puudub austus, ausus ja huvi suhte osas.

Independent toob välja kaheksa moodsa suhte ohumärki.

Ta ei taha ka pärast paari kuud käimist suhtele silti panna

Me elame maailmas, kus on palju sõnu, millega tähistada erinevaid suhtevorme, eriti neid, kus ei taheta pühenduda ja mis on seega tegelikult mõnevõrra mõttetud. Kuid kui ka pärast paari kuud tihedat ajaveetmist pole see inimene valmis asja suhteks nimetama, siis on see suur ohumärk. See ei ole mitte vaid märk pühendumise puudumisest, vaid võib viidata ka sellele, et ta on seotud kellegi teisega.

«Kui su kallim väldib kõiki vestlusi, mis keerlevad pühendumise, eksklusiivsuse ja siltide ümber, siis ei ole ta tõenäoliselt suhte osas tõsine,» ütleb Roantree.

Sa ei jõua ka pärast paari kuud tema sotsiaalmeediasse

See on nišiküsimus ja kõigepealt peab märkima, et kui ei sina ega tema pole sotsiaalmeedias aktiivsed või kasutate Instagrami vaid kassipiltide jälgimiseks, siis võib seda punkti ignoreerida.

Aga kui sa käid kellegagi, kes religioosselt sotsiaalmeediat jälgib ja sinna panustab, samuti kelle kontol on ajalugu ka koos eksidega, siis on halvaks uudiseks see, et sina pole sinna veel jõudnud.

«See võib tähendada, et ta ei pea sind pikaajaliseks variandiks või siis ta pole sind valmis veel maailmale tutvustama,» selgitab Roantree. Ainus erand on siis, kui tegemist on ärikontoga ja ta kasutab ühismeediat vaid töösuhtluseks.

Ta ei algata kunagi kohtinguid ise

See võib kõlada lihtsa asjana, aga kui sa oled ainus, kes pingutab, et teil oleksid plaanid, siis on tegemist üsna tähtsa märgiga. «Kui ainult sina pakud välja, et te võiksite suhelda, siis on see ühepoolne suhe,» selgitab Roantree. «See eeldab, et ainult sina näed vaeva. Kui sa kellelegi tõesti meeldid, siis ta panustab ka ise ja on suhtes proaktiivne.»

Proaktiivsus on ka atraktiivne – niisama logelemine ja teise töö ja vaeva viljade nautimine tegemine seda pole.

Võimuvahekord on paigast ära

Deitimine (Eesti kohtingukultuuris on pigem kasutatud sõna käimine) tähendab, et te toetate teineteist võrdselt, ütleb kohtingutreener James Preece. Ka õnnelikus suhtes olemine peaks tunduma, et sa kuulud kõige paremasse meeskonda. Kui see nii ei tundu ja üks teist kasutab teise üle, kes on mõnevõrra alandlikum, pidevalt oma mõjuvõimu, siis on see tõsine ohumärk.