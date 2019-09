TÄIELIK ÜLEVAADE: toidud, mida sa võid külmutada ning mida kindlasti ei tohiks sügavkülma panna

Ometi elame me ajastul, kui toidu säilitamine pikemaks perioodiks on võimalik. See imevahend, mis aitab toitu kauem kõlbulikuna hoida, on sügavkülmik. Ometi ei tea paljud meist, millised reeglid toidu sügavkülmutamisega kaasas käivad.

Milliseid söögikaupu tohib üldse külmutada? Kui kaua võib neid sügavkülmas hoida? Kas külmutama peaks toorest või küpsetatud toitu?

Austraalia saates Today rääkis dr Joanna McMillan, millised on toidu külmutamisega seotud müüdid ning millel on tõepõhi all. «Sügavkülmutamine on suurepärane viis söögi säilitamiseks. Ma arvan, et me ei kasuta seda piisavalt, kuna meile tundub, et kõik, mis on värske, on meie jaoks parem ja see pole tegelikult tõsi,» ütles McMillan.

Ometi tasub meeles pidada, et mitte kõik bakterid ei hävi sügavkülmutamise käigus, nii et kui miski on halvaks minemise ääre peal, ei pruugi olla kasu sellest, kui see sügavkülma visata.

Toidud, mida sa võid külmutada:

Keedetud pasta

Keedetud riis

Pähklid (paljud inimesed ei tea, et pähklid lähevad halvaks, kuna sisaldavad palju rasva)

Jahu

Või

Riivitud juust

Kooritud banaanid

Leib – viiludena või riivituna

Maitsetaimed

Puljong

Vein

Munad (lahti löödud väikestesse mahutisse)

Toidud, mida ei sa tohiks külmutada:

Piim – läheb sulatades tükki, kuigi seda võib toiduvalmistamisel kasutada

Frititud toit – pärast sulatamist muutub nätskeks

Hapukoor – jällegi, toiduvalmistamisel võib sobida, kuid läheb pärast sulatamist tükiliseks

Riivsaiaga kaetud road – kaotavad pärast sulatamist oma krõbeduse ja muutuvad nätskeks

Külmutamise nippe:

Enne sügavkülmutamist olgu toidud toatemperatuuril.

Kasuta ära oma jääkuubikualus – sega maitsetaimed veega või õliga ning külmuta kuubikuteks. Samuti saad seal külmutada veini, mis aitavad suvel hoida joogi ilma seda lahjendamata jaheda. Sel viisil saab külmutada ka puljongit.

Kasuta külmutamiseks spetsiaalseid suletavaid kotte või karpe.

Eriti korralikult tuleb pakkida liha.

Ole valmis, et kõik, milles on suur veesisaldus – nt salat – ei ole pärast sulatamist täpselt samas vormis.

Püüa sügavkülmutada asju kõige värskemas seisundis.

Liha tuleb enne kasutamist korralikult üles sulatada, kuid teisi asju võid otse pannile visata – näiteks leiba röstimiseks.

Ära taaskülmuta toorest liha. Küll aga võid sa külmutada üles sulatatud liha, mis on läbi praetud.

Sügavkülm ei tohi olla liiga täis pakitud – õhk peab saama liikuda.

Kui kaua peaks toitu sügavkülmas hoidma?

Üldine reegel on, et miski ei tohiks su kapis «elada» kauem kui üheksa kuud kuni aasta, kuid erinevatel toitudel on erinev eluiga.

Siin on maksimumaeg, mis sa tohid erinevaid toiduaineid sügavkülmas hoida, enne kui need üles sulatad.