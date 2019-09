See on valusa kurgu korral parim tee

Esimene haiguste laine on juba liikvel ja kurguvaluga inimesi omajagu. Erinevate ravimite kõrval aitab kurguvalu leevendada ka hea soe jook. Valik on aga suur - millist teed valida?

Tuleb välja, et kõige parem tee valutava kurgu korral on roheline tee. Rohelisel teel on kerge põletikuvastane toime, kirjutab Women's Health. See aitab turses kõri rahustada. Kui tunned, et kurgus kipitab, haara sooja rohelise tee järele. Kui soovid maitset juurde, lisa sidrunit või mett.