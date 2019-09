Testi end: märgid, et sulle meeldib vaid idee suhtes olemisest

On normaalne, et kummalgi on oma tegemised ja arigpäeva toimetused. Küll aga on ka normaalne, et igatsed oma kallimat, kui te koos pole. Kui mõtted oma kallimast tulevad vaid siis, kui oled täiesti üksi ja tegevusetult, meeldib sulle ilmselt idee suhtest rohkem kui partner ise.

Ehk oled sa unistanud alati sellest, et olla kunagi ema. Nüüd ei ole see sinu jaoks enam oluline, kuna su paariline ei soovi lapsi. Ehk eelistad sa nüüd poliitilisi vaateid, mille vastu sa alati olnud oled. Selles pole midagi halba, kui aja jooksul kujundad enda arvamust elust. Küll aga muutub see probleemiks, kui muudad enda põhitõdesid järsult.

On okei, et soovid, et su partner lõpetaks küünte närimise või mõne muu harjumuse, mis sind häirib. On omadusi, mille puhul saab edukalt suhtes olla ka juhul, kui sina nendega päri pole. Kui sinu unistus on aga see, et su partner käituks teisiti või oleks teistsuguse iseloomuga, on see probleem. Sellised asjad tõenäoliselt ei muutu, kirjutab EliteDaily.