6 inimest avaldavad, kuidas nad taipasid, et leidsid selle «õige»

1. Ta märkas, mitu korda ma tavaliselt aevastan

«Me olime parasjagu kohtingul, kui ma aevastasin kaks korda järjest,» kirjutas üks Redditi kasutaja. «Ta ütles mulle: «See on küll veider. Tavaliselt aevastad sa kolm korda järjest.» Ma olin hämmingus, et ta oli märganud, mitu korda ma tavaliselt aevastan.» Olgu öeldud, et too paar on nüüdseks 11 aastat abielus olnud.

2. Ta kasutas igat hetke, et minuga koos olla

«Kui me keskkoolis käisime, siis buss ei sõitnud sinna, kus mina elasin. Seega pidin pärast tundide lõppemist ootama, et ema lõpetaks töö ja viiks mind koju,» kirjutas teine Redditi kasutaja. «Minu peigmees oleks saanud bussiga koju minna, kuid ta soovis selle asemel minuga aega veeta. Olgu öeldud, et pärast tuli tal seetõttu jala koju minna. Isegi kui õues oli torm, ei läinud ta bussiga – kõik selle nimel, et olla minuga kasvõi 10-20 minutit kauem koos.»

3. Temaga ma ei põdenud seda, et olen üksikisa

Üks Redditi kasutaja kirjutas, et ta hakkas kolledži ajast tuttava naisega suhtlema peagi pärast oma lahutust. Alguses pelgas ta naist oma kolmeaastasele pojale tutvustada, kuid see tunne kadus mehe sõnul silmapilk, kui nad reaalselt kohtusid. «Ma tulin tualetist, kui nägin neid põrandal koos autodega mängimas,» kirjutas ta. «See tundus nii loomulik asi, et minu ebakindlus üksikisa rolli pärast haihtus hetkega õhku ja ma tundsin, et see on naine, kellega mul võiks ühine tulevik olla.»

4. Ta ütles kõigile, et mul pole lubatud olla karate partner kellegi teisega

Ühe Redditi kasutaja jaoks algas kõik juba lapsena, kui ta karate trennis käis. «Väike tüdruk jooksis minu juurde ja rabas minust kinni, öeldes inimestele, et mul pole lubatud olla partner kellegi teisega,» kirjutas Redditi kasutaja. Nähtavasti oli tüdrukul õigus, sest nüüdseks on nad olnud koos rohkem kui 20 aastat.

5. Mul pole varem olnud mitte midagi tehes nii lõbus

«Varsti pärast tutvumist kutsus ta mind endale külla,» kirjutas järjekordne Redditi kasutaja. «Ma muidugi läksin ja me rääkisime alates üheksast õhtul kuni kella üheni öösel. Mul pole kunagi nii lõbus ja tore olnud, samal ajal mitte midagi tegelikult tehes.»

6. Vaatasin teda leiba lõikamas, ega suutnud naeratamist lõpetada