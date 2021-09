Küdoonia ja ebaküdoonia on sugulased, kuid ikkagi erinevad taimed. Küdoonia on viljapuu, mille viljadeks on küdooniad ehk aivad. Meie kliimavööndis harvaesinev, kuna ei talu meie talvesid. Aga mõnel puul on siin siiski õnnestunud ka vilju kanda, üks näiteks kasvab Saaremaal.