6 nippi, kuidas süüa rohkem köögivilju

Niimoodi saab need ka kõige suuremate köögiviljapõlgurite jaoks maitsvaks teha. Viiluta teinekord kartuli asemel porgand, kaalikas, peet ja pastinaak, lisa juurde ka sibulat, natuke õli (kuigi ka ilma õlita tulevad nad mõnusalt krõbedad), pisut soola ja meelepäraseid ürte ning pane need ahjuplaadil u 25 minutiks 200 kraadi juurde ahju. Lihtne, kiire ja maitsev!

Tead ju küll seda trikki, kuidas lastele köögi- ja puuvilju kavalalt sisse sööta. Aga nii on lihtsam meil endalgi rohkem köögivilju tarbida. Smuutisse sobivad eriti edukalt lehtkapsas ja spinat, aga ka näiteks porgand ja seller. Lisa juurde banaan ja peotäis marju ning sa ei saagi aru, et oled juba poole päevasest köögiviljavajadusest märkamatult ära tarbinud.

Köögiviljadest kaste? Kõlab kahtlaselt, aga tegelikult on need väga maitsvad. Näiteks sobib brokoli- või lillkapsakaste imeliselt pastaroogadesse. Selleks tükelda pool brokoli või lillkapsapead ja auruta potis või rösti ahjus nad kergelt pehmeks. Hea meki annavad kastmele juurde ka röstitud sibul ja küüslauk. Seejärel blenderda need koos 1 tassi taimse piima ja vähekese sidrunimahlaga. Lisa ka maitse järgi soola. Lõpuks sega blenderdatud segu keedetud makaronidele. Ja jällegi oled märkamatult suure portsjoni köögivilju kõhtu pannud!