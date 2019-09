Pereterapeut: mida teha, kui laps ei taha enam trenni minna?

Perekeskus Sina ja Mina pere- ja paariterapeut Marge Vainre räägib mida teha, kui laps ei taha enam trenni minna. Selleks, et teada saada, mis lapsele muret teeb, on esmalt vaja, et lapsevanem loobuks omapoolsetest hinnangutest ja keskenduks lapse kuulamisele ja tema vaatenurga mõistmisele.

Empaatiline kuulamine ja lapse raskuste mõistmine loob lapse ja vanema vahel usaldusliku kontakti, mis aitab arendada lapse eneseanalüüsi võimet. Nii võivad selguda lapse keeldumise taga olevad sügavamad põhjused, mille väljaütlemine on oluline, et leida lahendus lapse probleemile.

Kui vanem on dialoogi käigus jõudnud selguseni, mis lapsele trennis käimise juures vastumeelne on, tuleb järgmisena välja selgitada, kas raskused on samas trennis jätkates ületatavad. Vajadusel võib pidada nõu treeneritega, teiste lapsevanematega ja külastada ning jälgida treeningut.

Otsustamise puhul peaks saama määravaks see, kui stressirohke trennis jätkamine lapse jaoks on. Kui laps kogeb pidevat kurnatust, on kergesti ärrituv ja tunneb ennast halvasti ning on muutunud ülitundlikuks ka kriitika suhtes, on mõistlik treeningut vahetada.