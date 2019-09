Inimesed, kes väidavad seda oma une kohta, elavad ohtlikult

Et sellised inimesed on tõepoolest olemas, kes vajavad teistest vähem und, on kõige pesuehtsam müüt, kinnitab dr Rebecca Robbins New Yorgi ülikooli rahvatervise osakonnast. Ta ütleb, et on tähtis igal öösel vähemalt seitse tundi magada, et uni hoiaks meie tervise ka pikas perspektiivis korras.