Alates nüüdsest söö linaseemneid iga päev

Lina on kasvatatud sajandeid ja juba Hippokrates kirjutas, et lina kergendab kõhuvalusid.

Kui tahad linaseemneid toidule lisada, on seda parim teha jahvatatud kujul, et toitained paremini imenduks. Osta tasub neid tervetena ja kodus ise jahvatada.

Tarbi päevas maksimaalselt kaks supiluikatäit linaseemneid, kuna linaseemned sisaldavad muuhulgas ka sinihapet ja see on suurtes kogustes mürgine. Joo kõrvale suur klaas vett. Võid ka seemned kuuma veega üle valada ja neil 15 minutit paisuda lasta. Seejärel lisa need jogurtisse või müslisse. Ka putru on nendega lihtne valmistada, kirjutab Vital.