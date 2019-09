Nad võivad panna igaühe hullusi tegema. Nad murravad südameid ja teavad hästi, kui võimsad nad on. Nad on tõelised kuningannad, kes valitsevad maailma.

On naisi, kelle sisemine külgetõmbejõud on nii tugev, et ajab mehed hulluks. Astroloogid on tähele pannud, et tavaliselt kuuluvad nad nende tähemärkide hulka.