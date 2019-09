Avokaado, astu kõrvale! Saabunud on uus supervili

Kui Iisraeli hortikulturist Yossi Zaphrir 1990ndatel esimest korda draakoniviljaga eksperimenteerima asus, ütlesid inimesed talle, et selle viljaliha maitseb nagu puit. Nüüd, pärast aastakümneid valikulist aretust on nõudlus selle magusa, lillaka lihaga vilja vastu nii kõrge, et 88-aastane mees on pidanud tootmist oma farmis Rehovotis, Iisraelis kahekordistama.

Kõige suurem draakoniviljade kasvataja maailmas on Vietnam, kust tuleb aastas 460 000 tonni vilja, mille on (harilikult) lilla kest ja (harilikult) valge sisu. Draakoniviljal on halb maine, nagu oleks ta vaid vaatamiseks, õiget sisu tal justkui polevatki. Kuid Zaphrir ja sarnaselt mõtlevad innovaatorid üle kogu maailma on näidanud, et draakonivilja erinevad liigid võivad olla tervisele väga kasulikud ja lisaks tuua kasvatajatele suurt kasumit.

Draakoniviljad ehk pitayad on pärit Kesk-Ameerikast ning jõudsid Indo-Hiinasse Prantsuse misjonäridega 19. sajandil. Ronikaktus leidis Vietnami troopilise kliima endale väga meeldiva olevat ning peagi sai selle vili endale nimeks draakonivili. See nimi ei meeldi aga kõigile, Zaphrir palub Iisraelist pärit viljade kohta öelda pitaya.

Zaphrir on aretusega jõudnud nii kaugele, et tema kõige edukamad sordid näitavad BRIX-skaalal (nii mõõdetakse viljas suhkrute ja mineraalainete hulka) tulemust 16 ja 18 vahel, nö tavadraakoniviljas on see number 10-12 vahel.

Pitaya-farmerid loodavad, et õige pea saab vili sarnase staatuse mango ja avokaadoga, mis said ülipopulaarseks alles siis, kui turule jõudis viljade parem ja maitsvam versioon.

Juba praegu supervilja nime kandev pitaya aga on tõestatult immuunsüsteemi toetav, seedimist abistav, vähki ennetav ja ainevahetust ergutav. Lisaks parandab selle söömine südame-veresoonkonna tervist. Aina rohkem on ka uuringuid, mis viitavad, et just see vili võib aidata diabeetikutel kontrolli all hoida oma veresuhkrut.