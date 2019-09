Tätoveeringud on ideaalne viis püsivalt jäädvustada oma nahale mõni inimene, lause või tähemärk – mis iganes sinu jaoks oluline on. Kuid kas teadsid, et tätoveeringud on ka populaarne asendus ehetele? Tätoveeringuga saab asendada nii kõrvarõngaid, sõrmuseid kui ka näiteks jalakette. Seekord otsisimegi välja 15 tätoveeringut, mis on justkui jalaketid. Pilk peale!