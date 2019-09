Hea elu järeleproovitud põhimõtted

1. Inimesed, keda armastad, on siin maailmas kõige tähtsamad

Lõpuks on siin elus kõige olulisemad inimestevahelised suhted. Inimesed, keda armastad, on olulisemad kui su töö, ambitsioonid ja kõik materiaalsed asjad, mida osta ihkad. Ega niisama ei kahetseta elule tagasi vaadates, et lähedastega sai vähe aega veedetud. Sul on võimalus seda viga vältida.

2. Eesmärgid, mida ihkad saavutada, ei pruugi olla nii elumuutvad, kui arvad

Ihatud töökohast ilma jäämine, kooli mitte sisse saamine või palgakõrgendusest ilma jäämine ei pruugi olla sinu jaoks nii suure tähendusega, kui esialgu arvad. Vähemalt ei peaks sa laskma neil asjadel end väga tugevalt kõigutada. Pea meeles, et ühe ukse sulgudes avaneb tavaliselt teine. Ära kaota lootust.

3. Teised inimesed ei mõtle sinust nii palju, kui arvad

Nii et muretse vähem teiste arvamuse ja hinnangute pärast. Kõik mõtlevad eelkõige iseenda ja oma elu peale.

4. Raamatute lugemine muudab su maailmapildi avaramaks

Raamatute lugemine ei ole mitte ainult silmiavav, vaid näitab, et sa pole kogetuga üksi. Lugedes saad tuge ja lohutust, et ka teised inimesed on sinuga sarnaseid situatsioone läbi elanud ja nendest välja tulnud.

5. Ära alahinda jalutamise mõjuvõimu

Võimalusel mine jalutama loodusesse, sest see mõjub kehale ja vaimule virgutavalt. Hinga sisse värsket õhku, imetle loodust ja mõtle omi mõtteid.

6. Kui avastad oma kire, püüa saada selles võimalikult heaks

See on oluline, et anda oma elule ja tööle tähendus. Pakub väga palju rahuldust, kui tunned, et oled milleski hea. Töö tegemine ei peaks olema kannatus, vaid pakkuma sulle eduelamusi. Kuidas saada paremaks selles, mida teed? Õpi teistelt, võta koolitusi ja harjuta, harjuta, harjuta. Pea meeles, et strateegia + kordamine = areng.

7. Hoolitse oma tervise eest ja hoia oma keha vormis

Ära unusta, et terves kehas peitub terve vaim! Sellepärast on oluline teiste kiirete toimetuste kõrvalt pöörata tähelepanu trenni tegemisele ja tervislikule toitumisele. Niimoodi tunned ennast paremini, tegutsed efektiivsemalt ja saad elu rohkem nautida.

8. Ära piitsuta end üleliia

Tasakaal on kõige alus, mis tähendab, et sa ei peaks endale ka vahetevahel küpsiseid ja rohke juustukattega pitsat keelama, kui keha nõuab, meenutab Thought Catalog.

9. Vaimne tervis on kõige alus