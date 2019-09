5 sammu: kuidas elada prügivabalt?

Kogu maailmas on aina aktuaalsemaks muutunud plastiku, pakendite ja muude jäätmete (sorteerimise) teema. Mõistagi on probleem tõsine ja see puudutab meid kõiki: samamoodi jätkates enam edasi minna ei saa. Kuid selleks, et muutusi näha, tuleb ise eeskuju olla ja muutustega algust teha.