Kes ütles, et mood on pealiskaudne? Möödunud New Yorgi moenädal tõi endaga kaasa nii mitmeidki revolutsioonilisi hetki, tõestades, et moe abil saab tähelepanu suunata nii keskkonna- kui ka sotsiaalsetele probleemidele. Siin on seitse asja, mida on oluline New Yorgi moenädala kohta teada.