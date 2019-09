Pulmakorraldaja paljastab: see on pulmade korraldamisel kõige stressirikkam osa

Esimese asjana pannakse tavaliselt paika külaliste nimekiri ja eelarve. Kuna aga eelarve sõltub suuresti külaliste arvust, on see sageli pruutpaari jaoks kõige stressirikkam koht. Keda kutsuda ja kes kutsumata jätta? Kui pruutpaaril tekib tunne, et rahaliste piirangute tõttu ei saa kõiki kutsuda, keda sooviks, tekitab see pingeid.

Teine stressirohke moment on lauaplaanide tegemine. Kes peaks kellega samas lauas istuma, et oleks lõbus, pingevaba ja huvitav? Mida rohkem on külalisi, seda keerulisem ülesanne see on, kirjutab EliteDaily. Sageli alahinnatakse seda ettevõtmist. Pulmade planeerimine nõuab paindlikkust ja kui seda aktsepteerid, siis muutub kogu planeermine oluliselt stressivabamaks.