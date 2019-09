Uuring: see pähkel teeb saledaks

Tervisliku toitumise kohta on teada, et mitte kõik, mis meie kehale head teeb, pole automaatselt väheste kaloritega, kirjutab Freundin. Isegi vastupidi: paljud tervislikud toiduained allavõtmist pealtnäha ei soodusta. Seda viimast arvati seni ka Kreeka pähklite kohta nende kõrge rasvasisalduse tõttu.

Nüüd aga avaldas ajakiri BMJ Open Diabetes Research & Care artikli, milles öeldakse, et Kreeka pähkel toitumiskavas võib ka kaalulangetamisele positiivselt mõjuda. Yale'i ülikooli teaduskeskuses läbiviidud uuringute juht, dr David Katz ütles intervjuus, et nende andmed näitavad, et dieedid, kus Kreeka pähkleid ei jäetud toitumiskavast välja, toimisid kvalitatiivselt paremini. Lisaks aitas see ka kolesteroolitaset ja sellega diabeediriski vähendada.