Teise ringi lummuses

Kui veel kümnendi eest seostus sõna «kaltsukas» («sekkar», «second hand», «teise ringi pood» jne) enamasti kitsa keldriruumi ja ärasegamatu lõhnaga ning kasutatud riided peibutasid ennekõike odavusega, siis nüüd astuvad taaskasutuspoodi sisse paljud, kes ei soovi, et teised neile samasuguse rõivatükiga tänaval või hoopistükkis peol vastu jalutavad.

Seda enam, et taaskasutuspoed näevad tänapäeval väljapanekuga sama palju vaeva kui tavapoed, stangede vahed on täis innukalt aardeid otsivaid inimesi ja keegi ei häbene enam öelda, et tal seljas olev rõivas oli kunagi kellegi teise oma. Üha rohkem kohtab teadlikult teisel ringil šoppavaid inimesi, kes lisaks eriliste leidude jahtimisele eelistavad kasutatud rõivaid puhtama südametunnistuse nimel, sest kiirmoetööstuse tume külg pole enam saladus. Minagi pöördusin kiirmoesõltlasest kasutatu jahtijaks pärast paari aastat kiirmoeketis töötamist ja selle tumedate telgitagustega tutvumist. ENSV elab edasi