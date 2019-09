Nunnumeeter põhjas! Mida teavad mudilased piimast?

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on eesmärgiks väärtustada piima ja piimatooteid, selle toiduaine mitmekülgseid võimalusi ja kasulikkust organismile. «Piim ja piimatooted on paljude tuntud toitude oluline komponent. Äsja alanud piimakampaaniaga soovime tutvustada, millistele toitudele annavad oma eheda maitse just piim ja piimatooted ning kuidas aitavad need kaasa tervislikule ja tasakaalustatud toitumisele,» lausus ta.