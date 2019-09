«Mis?Moodi» viib vaatajad täna tippjuuksurile külla

Peale Eesti on Helen elanud ka Los Angeleses ja Londonis, kus ta töötas tippjuuksurite juhendamisel parimates salongides. Tagasi kodumaal on Heleni nimi väga tihti erinevate artistide, fotoshuutide jms taustajõudude nimistus. Noore naise aktiivne ja sihikindel tegutsemine on viinud ta kodumaa pinnalt rahvusvahelisele areenile. Helen on erinevatel juuksurite võistlusteel võitnud kokku 17 karikat.