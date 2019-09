Sega kodus järele: sensatsiooniline võidukokteil

Nikitas kirjeldab oma võidukokteili sünnilugu: «Olen Eestis elav vene juurtega kreeka mees. Minu päritolu on üsna segane. Hakkasin mõtlema, mis väljendaks kõige paremini minu juuri. Mis puutub Kreekasse, siis me kreeklased joome palju Ouzot, nii et ma võtsin selle aluseks oma kokteilile. Me kõik teame oma Nõukogude-aegsest lapsepõlvest rohelist limonaadi Tarhun, ka mina, kuna olen vene juurtega. Seetõttu valisin Estragon Monin siirupi. Ja et lisada ka ka midagi praegusest kodumaast Eestist, selleks valisin legendaarse köömnekokteili Kristallkümmel. Ehk siin pikas klaasis on kokku segatud kimbuke minu päritolu — kristallsensatsioon!»