Asjatundja soovitab: 5 punkti, kuidas šampanjat õigesti nautida

Köitva ajalooga 1812 loodud šampanjamaja Laurent-Perrier Prantsusmaal Champagne'i maakonnas on üle elanud nii mõnedki ilmasõjad ja jõudnud nii mõnegi ajaloolise suurkuju lauale.

Maja esindaja, Ariane Cester, ütleb, et mis tahes šampanjat valima minnes tuleb alati meeles pidada, et tegu on väga õrna ja happelise veiniga.

Kuidas avatud šampanjat kauem säilitada?

Ariane Cester soovitab alati spetsiaalset šampanjakorki kasutada, et ükski mull kaduma ei läheks. Vana «head» teelusika-meetodit joogierksuse säilitamiseks ei pea ta üldse õigeks ja nimetab seda müüdiks.

«Kui sa paned kohe pärast valamist korgi peale ja tagasi külma, siis säilib ta umbes viis päeva. Palju oleneb aga ka sellest, mitu korda sa vahepeal avad pudelit. Iga kord, kui avad, osad mullid haihtuvad,» ütleb asjatundja.

Hoia vahuveinipudel otsesest päikesevalgusest eemal ja püstiasendis. Pudeli avamisel hoia seda 45kraadise nurga all ning keera pudelit, mitte korki.

Õige temperatuur

«Meie soovitame, et see oleks 8 ja 10 kraadi vahel, sest sellest allapoole ei pruugi maitse välja tulla ja kui on vastupidi – kõrgem temperatuur, võib šampanja tunduda liiga raske. Aga palju sõltub ka šampanjastiilist endast, näiteks klassikaline Brut on normaalne, kui ta on 8 kuni 10 kraadi vahemikus, aga kõige peenemaid ja elegantsemaid šampanjasid nagu näiteks Grand Siècle võib pakkuda ka 10 kuni 12 kraadi juures.»

Õige temperatuuri saamiseks soovitab Ariane Cester panna jook pooleks tunniks kas vee ja jääga täidetud jäänõusse või neljaks tunniks külmikusse, kuid mitte kunagi sügavkülma.

Vahuveini nautimisel täida vaid kolmandik klaasist ning hoia klaasi üksnes jalast, nii säilib jook kauem jahedana. Ja mis puudutab vahuveini loksutamist klaasis, siis ütleb Ariane Cester, et kuna šampanja on nii õrn jook, siis tuleks seda keerutada väga aeglaselt ja ettevaatlikult, et maitsed tuleksid esile ja vein avaneks, aga ei mingeid kiireid liigutusi.

Kui tunned, et jook on keerutamisest hoolimata liiga külm, siis oleks mõistlik viis kuni kümme minutit oodata.

Klaasid on A ja O

Klaasikvaliteeti peab spetsialist väga oluliseks.

Madala jalaga väga laia coupe-pokaali, nn Ameerika šampanjaklaasi ei pea Ariane Cester kõige paremaks valikuks. Selle klaasi puhul liigub legend, nagu oleks kuju Marie Antoinette'i rinna järgi vormitud, ent veiniekspert lükkab selle ümber. Sellisest klaasist joomine pole samuti kõige parem, kuna mullid lahtuvad liiga kiirelt ja sa ei näe, kuidas mullid reisivad klaasipõhjast ülespoole — ning see on eksperdi sõnul häbilugu. Samuti muutub jook ise taolises klaasis liiga kiiresti soojaks.

Marie Antoinette'i miniatuur FOTO: akg-images / Jérôme da Cunha / akg-images / Jérôme da Cunha