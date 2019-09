Sekspert paljastab: mida mehed tegelikult voodis tahavad

Tuleb välja, et tõde on teistsugune. Sekspert Samantha X on töötanud kaheksa aastat eskordina ning selle aja jooksul on ta korduvalt pidanud rinda pistma eksiarvamusega, nagu tahaksid mehed pööraseid tsirkusetrikke, lühtritel kiikumist ja kehaväänamist, kõike seda samaaegselt võltsnaeratuse saatel ja kõhtu sees hoides.

«Ma ei taha teie illusioone purustada,» räägib naine lehel news.com.au, «aga kui on üks asi, mida mehed voodis ei taha – nad ei taha närvikõdi.»

«Minu kogemuse kohaselt jookseb enamik mehi kiirelt eemale kõige veidra juurest,» jätkab ta. «Nende vajadused, nii seksuaalsed kui emotsionaalsed, on tegelikult üsna lihtsad. Meeste lihtsus on mõnikord liiga keerukas, et naised seda mõistaksid.»

Ta toob välja asjad, mis tema kogemuse kohaselt on need, mille järele iga mees januneb.

Tüdruksõbra kogemus

Nad soovivad tüdruksõpra, kes kallistaks ja musitaks ning võtaks voodis asju aeglaselt. Mehed on teadlikud, et tegelik seksuaalakt kestab vaid mõned minutid, seega tahavad nad suudelda, kallistada ja vestelda ning aeglaselt pinget kerida.

Oraalseks

Mehed armastavad oraalseksi... sulle pakkuda. Paistab, et mehed on selle järele suisa näljased – abielus meeste «toidulaualt» on see roog Samantha sõnul sageli ära võetud ning vallalised ei saa sellest küll, tahtes aina nautida ja õppida. «Ära muretse selle üle, milline sa sealt alt välja näed või kuidas maitsed. Neid ei huvita see! Neid ei huvita, kas oled käinud just vahatamas või et sul pole seksikaid aluspükse. Neid huvitab ainult see, kas nad teevad kõike õigesti ja et sul oleks hea.»

Orgasm