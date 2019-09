Mees leidis petva naise ülestunnistused populaarsest internetifoorumist

Et asja proovida parandada, läks mees teraapiasse, kirjutab Kidspot. Aeglaselt hakkas taas kasvama enesekindlus ja ta mõistis – naine kasutab tema peal tehnikat, mida ingliskeelses maailmas tuntakse nime all gaslighting. See on teise inimese sihilik eksitamine, hulluks ajamine, temaga manipuleerimine ning püüd musta valgeks rääkida, kuniks teine jääbki seda uskuma.

Jeff usaldas oma instinkte, et naine ei ole ehk truu ja kui abikaasa oli salsatrennis, avas ta arvuti ning nägi, et naine on kasutanud populaarset internetifoorumit nimega Reddit. Ehk otsib ta sealt abi, mõtiskles mees, kuid avastas oma õuduseks, et naine on Redditis tunnistanud üles erinevaid kordi, mil ta on Jeffi petnud.

«Ma kontrollisin tema kontosid ja leidsin mitmeid ülestunnistusi,» räägib Jeff. «Mu süda tagus, ma ei tahtnud seda uskuda. Ma tõstsin pool meie säästudest enda kontole. Siis ma helistasin talle ja ütlesin, et kõik on läbi.»

Naine püüdis viimast korda välja vingerdada ja ütles lõpetuseks, et asi polnud üldse tõsine. «Ta tuli ühe korra veel koju asju võtma. Ma leinan, kuid ma olen erutatud mõttest uuesti armuda,» ütleb Jeff.