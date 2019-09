6 märki, et oled vallaline, sest sa ei suuda pühenduda

1. Sul on raskusi pühendumisega ka teistes eluvaldkondades

Inimesed, kelle jaoks on suhtele pühendumine väga keeruline, kardavad tavaliselt ka teisi situatsioone, mis neid pikemaks perioodiks enda külge seovad. Kui sul on foobia pühendumise ees, siis väldid sa mitmeid suurepäraseid võimalusi, mis sinu ellu tulevad.

2. Sa armud ikka ja jälle valesse mehesse

Kas sul on tunne, et valid alati vale tüübi? Ekspertide sõnul armuvad pidevalt n-ö valedesse meestesse just need naised, kellel on pühendumisraskused.

Armutakse kas mitte saadaval olevasse kutti või siis «pahasse poissi.» Põhjus peitub selles, et naised alateadlikult teavad, et taolised mehed ei otsi pikaajalist suhet. Sellised naised tunnevad sageli tõmmet ka just nende meestega, kellel on sarnaselt neile endile raskusi pühendumisega. Jällegi, naised tunnetavad selliste meeste puhul alateadlikult, et neid valdavad suhete osas sarnased tunded.

3. Oled uue partneri osas alati otsustusvõimetu

Mis puutub sinu suhetesse, siis sa ei suuda kunagi otsustada, kas see on ikka see, mida sa tahad. Sa kipud oma partneri vastu väga kiirelt huvi kaotama ning hakkad teda siis vältima.

Sa ei ole kunagi kindel, kas sa oled oma suhtes õnnelik või vajad sa mingit muutust. Kipud kaaslasest väga kergekäeliselt lahku minema.

4. Sul on hirm mahajätmise ees

Hirm hülgamise ees on tõenäoliselt tekkinud lapsepõlve trauma, kunagise suhte või mõne muu halva kogemuse tagajärjel. See hirm võib olla põhjuseks, miks sa kardad nüüd suhetele pühenduda. Sa hüppad ühest suhtest teise, liigud väga kiiresti edasi, et vältida kellessegi liigselt kiindumist. Seetõttu on sul oma partneritega väga keeruline emotsionaalset lähedust luua.

5. Sa harrastad vaid juhusuhteid

On mitmeid erinevaid põhjuseid, miks naised otsustavad juhusuhete kasuks. Näiteks mõned naised on nii hõivatud oma eesmärkide täitmisega, et neil pole aega tõsise suhte peale isegi mõelda. Siis on naisi, kes on lahkuminekujärgses faasis, ega pole veel valmis uuesti tõsisesse suhtesse astuma. Mis tahes see põhjus ka poleks, näitab see seda, et sa ei taha ennast kellegagi siduda.

6. Sa oled ennast veennud, et pühendumine on midagi sellist, mida sa ei taha